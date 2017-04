C’est l’une des programmations les plus attendues par les aficionados de la musique, les premiers noms dévoilés de Rock en Seine 2017 réunissaient notamment The xx, Flume, Jain, PJ Harvey, Franz Ferdinand, Fakear ou encore The Kills. Comme chaque année le festival propose une affiche très éclectique, avec de prestigieux artistes dont la plupart se font très rare parmi les autres programmations françaises. Bref, vous avez tout intérêt à être au Parc de Saint-Cloud (aux portes de Paris) du 25 au 27 août prochains, surtout que 12 nouveaux noms viennent de s’ajouter et qu’ils « envoient du lourd » comme on dit. Band Of Horses, Car Seat Headrest, Deluxe, Grouplove, Her, Rejjie Snow, Romeo Elvis x Le Motel, Slowdive, The Jesus & Mary Chain, The Lemon Twigs, The Shins et Timber Timbre seront également de la partie !

Perso, on ne manquera pour rien au monde l’électro swing déjanté de Deluxe, le duo pop soul que tout le monde s’arrache Her ou encore les inimitables de The Shins de retour après cinq ans d’absence. La programmation par jour est également disponible sur le site officiel de Rock en Seine, et bien sûr la billetterie reste ouverte. Il reste encore des pass 3J et journée, dépêchez vous avant que le festival n’affiche sold out. Avec un line-up pareil, cela ne devrait plus trop tarder… Rendez-vous les 25, 26 et 27 août au Parc de Saint-Cloud !