Robin : 21h à Minuit sur Virgin Radio cette semaine

Cette semaine c'est Robin qui se charge de vous ambiancer entre 21h et minuit sur Virgin Radio. L'animateur qu'on connait plutôt matinal (il anime pendant l'année le Warm Up du Virgin Tonic) animera pendant une petite semaine la tranche des soirées du lundi au vendredi avant que Victor ne chouchoutte vos oreilles pendant tout l'été entre 18h et minuit. Alors profitez bien de cette semaine en compagnie de Robin car elle va passer très très vite. Vous le retrouverez à la rentrée à la réalisation du Virgin Tonic comme l'année dernière ! Mais pour le moment kiffez bien entre 21h et minuit avec Robin du lundi au vendredi 21 juillet.

Soyez la entre midi et minuit cette semaine sur Virgin Radio! On va bien se marrer je pense ???????????? https://t.co/U5aUdRLlNh — Robin VirginRadio (@RobinBernaud) 16 juillet 2017