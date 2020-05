Robbie Williams (Take That) ravive les querelles avec Liam Gallagher (Oasis)

Voilà des propos qui pourraient bien mettre en rogne Liam Gallagher ! Habitué à donner son opinion sur les réseaux sociaux, l'ancien membre de Oasis ne devrait pas se faire prier pour répondre aux attaques de Robbie Williams. En effet, ce dernier a récemment tenu des propos assez négatifs sur celui qu'il considérait autrefois comme son ami. Comme le rapporte NME, l'interprète de Angels aurait affirmé que "Ce n'est pas vrai que [Noel] est massif en Amérique, il a juste bien réussi. Liam n'est pas l'une des plus grandes stars mondiales non plus". Une petite attaque à laquelle il ajoute sans vergogne : "Liam a fait Beady Eye et, pour être honnête avec vous, les chansons n'étaient pas très bonnes. C'est aussi simple que cela. L'idée et le concept de tout cela n'étaient pas très bons."

Visiblement très perturbé par la célébrité du groupe Oasis, Robbie Williams enchaîne à nouveau en disant : "Nous voyons notre prisme britannique avec nos célébrités comme 'Eh bien, cela doit se produire dans le monde entier parce que cela se produit ici'. Cela ne se passe pas en dehors du Royaume-Uni... Oasis a eu une carrière décente en Amérique, pas une carrière massive." Des propos qui arrivent quelques mois après que ce dernier avait insulté Liam Gallagher de "dickhead" (tête de b*** en français). Et même si ce n'est pas le grand amour entre les deux stars britanniques, Williams a tout de même quelques bonnes paroles à donner sur la carrière solo de Gallagher : "Il est allé travailler avec de vrais paroliers qui gagnent leur vie en écrivant des chansons, qui créent des couplets, des refrains vraiment bien. Il écrit de très bons textes, il fait de très bonnes mélodies et il est la voix d'une génération." Pas sûr toutefois que ces quelques compliments réussissent à calmer les ardeurs de Liam !