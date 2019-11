Robbie Williams sera en concert plusieurs mois à Las Vegas

A vos agendas ! Robbie Williams sera en concert à l'hôtel The Wynn de Las Vegas du 24 au 31 mars prochain et du 1er au 4 avril 2020. Une annonce qui devrait ravir les nombreux fans du chanteur britannique et que ce dernier a effectué sur ses réseaux sociaux il y a quelques heures. "

Je suis tellement heureux de revenir à Las Vegas l'année prochaine" a précisé l'ancien leader de Take That en ajoutant le lien pour obtenir les préventes de ses concerts (disponible ici en achetant l'album de Noël de Robbie Williams). Véritable paradis des résidences pour les artistes, Las Vegas accueillera donc la star dans un de ses nombreux casinos au même titre que beaucoup d'autres tels que Céline Dion, Britney Spears, Jennifer Lopez ou encore Elton John.