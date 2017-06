Robbie Williams : Gagnez vos places pour son concert à l'AccorHotels Arena

Robbie Williams sera en concert à Paris le 1 juillet prochain, malheureusement cette date à l'AccorHotels Arena est complète depuis belle lurette. La bonne nouvelle c'est que Virgin Radio est partenaire de l'événement et qu'on va donc pouvoir vous faire gagner les dernières places pour ce show sold out. L'occasion de découvrir en live tous les classiques de la belle carrière de l'anglais mais aussi, et surtout, savourer les chansons de The Heavy Entertainment Show, dernier album de Robbie Williams. Pour obtenir vos précieux billets, la première solution sera d'écouter toute la semaine Virgin Radio et dès que vous entendez le signal, envoyez dans les dix minutes qui suivent un SMS au 71213 le code VIRGIN RADIO ! Règlement à consulter par ici.

Vous pouvez aussi tenter votre chance avec le jeu concours de VirginRadio.fr ! Il faudra alors répondre à la question du formulaire, laisser vos coordonnées complètes, sans oublier de consulter le règlement. On vous souhaite bonne chance à tous et on a hâte de vous retrouver à Paris pour découvrir le Heavy Entertainment Show de Robbie Williams en live.