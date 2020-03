Robbie Williams aurait refusé de devenir le chanteur de Queen

Pour connaître le fin mot de cette histoire, il faut remonter à l'année 2001 ! A cette période, Robbie Williams est littéralement au pic de sa carrière solo et enchaîne les succès. A l'occasion d'un enregistrement exceptionnel, il rencontre les membres de Queen pour poser sa voix sur le titre We Are The Champions. Un rendez-vous qui s’avéra très positif puisque Brian May et Roger Taylor lui ont proposé de rejoindre le groupe. Une proposition aussitôt déclinée par le principal intéressé.

"Même si je suis très confiant ici au micro, j'ai une très faible estime de soi. Et j'ai pensé leur épargner l'audace de me voir monter sur scène pour être au même niveau que Freddie Mercury. Pour moi, il est angélique. Il est comme un dieu. C'était juste trop effrayant." leur a t-il répondu humblement. Quant au choix d'Adam Lambert qui s'est opéré plus tard, là-encore le chanteur ne tarit pas d'éloges sur son camarade : "Sa voix est absolument incroyable. Et c'est un artiste incroyable, et une personne adorable en plus. Je suis vraiment heureux quand je rencontre des gens dont le talent m'émerveille - il me donne un talent à fond - et ils sont gentils." Une interview à regarder dans son intégralité ci-dessus.