Robbie Williams annonce un nouvel album dont la pochette est très sexy...

Ce n'est pas une blague, Robbie Williams va bientôt dévoiler un nouvel album! Un ans après son 12ème opus "The Heavy Entertainment Show" après lequel il avait été l'invité exclusif du Lab, la superstar britannique semble vouloir surprendre et faire plaisir à ses fans à travers le monde en annonçant l'arrivée de "Under The Radar Vol.2", un album composé de chansons jamais sorties et de démos. Le volume 1 avait été téléchargeable gratuitement lors de sa sortie en décembre 2014. Le volume 2 sera disponible dès novembre sur le site internet du chanteur et ce dernier vient d'en dévoiler la cover plus au moins particulière ! On peut en tout cas dire qu'il n'a pas froid aux yeux !

La couverture de ce nouvel album montre un Robbie Williams totalement nu, s'accrochant à un arbre. On savait que le chanteur n'était pas un artiste pudique et cette nouvelle photo devrait ravir ses fans féminines. Dans une vidéo d'annonce, ce dernier affirme : "J'étais tellement heureux du retour que j'ai eu sur le volume 1 que je suis enchanté de continuer la série. Je suis très fier de ces chansons et j'ai hâte de les partager avec vous." Robbie Williams dévoilera plusieurs vidéos sur sa chaine Youtube lors de la sortie de l'album qui sera uniquement en vente sur son site web au prix de 10£ ou 50£ pour l'édition signée par le chanteur. Si The Killers ont déjà écrit une chanson pour lui, on a hâte de voir ce que Robbie Williams a en réserve !