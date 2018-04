Riverdale, Arrow, Jane The Virgin ... les séries renouvelées par la CW

Tous les ans, c'est le même stress : on se demande si, oui ou non, nos séries favorites seront renouvelées pour une saison supplémentaire. Parfois, on a les bonnes surprises avant même de les attendre : par exemple, The Walking Dead a été renouvelée pour une saison 9 (avec, en bonus, un nouveau showrunner). Mais aujourd'hui, on ne s'interesse pas à AMC. La CW a annoncé récemment que pas moins de six séries seraient renouvelées et oui, on a la liste.

Riverdale aura une nouvelle saison

Si vous suivez Dynastie (qui on, le rappelle, est à découvrir sur Netflix), sachez que la série aura bien droit à une saison 2 (malgré des audiences peu encourageantes). Visiblement, Netflix a joué un rôle primordial puisque la série est accessible hors des Etats-Unis, lui permettant ainsi de remonter ses scores. Aussi, cinq autres shows auront donc droit à une saison supplémentaire : Arrow, évidemment . Mais aussi The Flash (qui aura une cinquième saison), Supergirl (saison 4), Legends of Tomorrow et même Black Lighting qui sera de retour pour une deuxième saison.

Autre série renouvelée, Crazy Ex-Girlfriend (dont la quatrième saison sera la dernière), Jane The Virgin (qui aura une saison 5) ou encore Riverdale, renouvelée pour une saison 3. Sans surprise, Supernatural devrait squatter nos écrans encore un peu. Si l'on fait le compte, près de 80% des séries de la chaîne sont assurées de perdurer encore un peu. En qui concerne iZombie, The 100, Valor et Life Sentence, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience : le verdict devrait tomber avant l'été.