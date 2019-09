Riverdale saison 4 : Découvrez les premières images

Préparez vos mouchoirs ! Depuis la mort de Luke Perry le 4 mars dernier, il semblerait que les fans n'aient pas totalement fait leur deuil du célèbre comédien. Et on peut aisément le comprendre. Alors que Archie, Betty, Jughead, Veronica et les autres seront de retour dans environ un mois sur la chaîne The CW, les premières images de cette fameuse saison 4 ont été dévoilées il y a quelques heures. L'occasion de se donner une idée du scénario mais aussi de rendre un bel hommage à l'acteur décédé dans le premier épisode diffusé le 9 octobre prochain. Shannon Doherty, une amie de Luke et son acolyte dans Beverly Hills 90210, sera également de la partie puisqu'elle a rejoint le casting de Riverdale en hommage à l'acteur.