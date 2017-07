Le Comic-Con de San Diego, c'est un peu comme Noël pour n'importe quel fan de série. Par exemple, on a pu avoir un premier aperçu de la saison 8 de The Walking Dead pas plus tard que vendredi dernier. Mais heureusement, il n'y a pas que les zombies qui sont à l'honneur dans ce genre de manifestation ! Que les fans de Riverdale se tiennent bien, la bande-annonce de la saison 2 a été dévoilée.

Après le succès incontestable de la première saison, Riverdale n'a donc pas le droit à l'erreur. Mais les erreurs, en ce moment, Netflix en fait peu : il y a eu Stranger Things ou 13 Reasons Why - des séries qui se sont clairement imposées Pour sa deuxième saison, l'adaptation des comics promet un peu plus de surnaturel (notamment avec l'arrivée de Sabrina l'apprentie sorcière). Aussi, le panel organisé pendant le Comic- Con a rassuré les fans. Que ceux qui s'inquiètent pour le père d'Archie ou qui se demandent qui peut bien être le braqueur aperçu dans la première saison se rassurent : les réponses devraient tomber dès le premier épisode - pour mieux laisser place à de nouvelles interrogations. Un peu de patience, donc !