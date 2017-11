Riverdale saison 2 : Episode 7 "Tales From the Darkside", qui est le coupable ? (récap)

Riverdale c'est reparti ! Alors que la série a pris une semaine de vacances pour Thanksgiving, on découvre le nouvel épisode "Tales from the Darkside" aujourd'hui qui s'est avéré très intense. Dans le précédent épisode, Betty était toujours en contact avec l'homme masqué mais a mis Veronica et Jughead enfin dans la confidence. Alors que le tueur de Riverdale envoie un message à la ville, affirmant que ce n'est que le début et qu'il va la soumettre à un test, on assiste à un épisode divisé en trois et suivant les réactions de Archie & Jughead, Josie et Cheryl puis Betty et Veronica. Jughead va devoir aller livrer de la drogue à Greendale sous les ordres de Penny Peabody. Il embarque Archie dans son périple avant de se rendre compte que Penny l'a piégé et a désormais le pouvoir de le faire chanter s'il ne veut pas finir en prison.

C'est le retour de Chuck qui s'intéresse à Josie. Alors que cette dernière est de plus en plus tendue suite aux évènements qui se passent à Riverdale, Chuck essaye de lui prouver qu'il a changé. Si elle décide de lui laisser le bénéfice du doute, un mystérieux et vicieux admirateur lui dépose un dessin disant "si je ne peux pas t'avoir personne ne t'aura" ainsi qu'un coeur d'animal dans son casier. Elle dénonce Chuck mais à la rédac' on comprend bien que ce n'est pas le vrai coupable... Pendant ce temps, Betty est persuadée que le tueur masqué est le Sherif Keller. Bien que Veronica pense plutôt à une infidélité de la part du Sheriff, Betty décide d'enquêter jusqu'au bout et découvre que le Sheriff n'est pas le tueur mais qu'il a une relation avec la mère de Josie, la maire de la ville. Durant la dernière scène Pops reçoit un appel de l'homme masqué qui affirme que Riverdale a échoué à son test et que ses habitants sont des pêcheurs. Il continuera donc à tuer ceux qui le mérite. Ca promet et on a déjà hâte de découvrir la suite !