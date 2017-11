Riverdale saison 2: Episode 7, les premières vidéos de "Tales From The Darkside"

La saison 2 de Riverdale est de plus en plus intense ! Alors que l'homme masqué ne cesse d'harceler Betty, la forçant à s'éloigner de ses amis, à quitter Jughead et à l'aider à retrouver le Sugar Man dans l'épisode précédent nommé "Dead proof", Jughead quant à lui rejoint les Serpents au plus grand désespoir de ses amis. Il se livre à une bataille sans merci contre les Ghoulies et décide de les défier sur la route. Archie ne voit pas tout à faire les choses de cet avis et décide de faire intervenir le sheriff Keller pour que ce dernier arrête les Ghoulies, à l'origine de trafic de drogues. Betty raconte enfin la vérité à Veronica, et les deux s'allient pour tenter de piéger l'homme masqué.

Dans ce nouvel épisode qui sera diffusé mercredi, les choses s'annoncent plus qu'intenses avec beaucoup de rebondissements. L'homme masqué a envoyé une lettre de menace à la ville de Riverdale pendant que Veronica et Betty enquêtent sur un possible suspect. Josy se retrouve à un rendez-vous qui tourne mal pendant que l'amitié entre Archie et Jughead semble de plus en plus tendue et difficile. Cette vidéo trailer promet et on a déjà hâte d'être à mercredi !