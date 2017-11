Riverdale saison 2 : Episode 6, les premières vidéos de "Death Proof"

Rien ne va plus à Riverdale ! L'homme masqué commence à harceler et menacer Betty de tuer sa famille si elle ne s'éloigne pas de ses amis, en particulier de Veronica et Jughead dans le précédent épisode nommé "When A Stranger Calls". On assiste donc à la rupture entre Betty et Jughead, ce dernier bien décidé à rejoindre les Serpents au détriment de Archie et le reste de ses amis. On a également été témoin de l'arrivée d'un nouveau personnage : Nick St Clair, un ancien ami de Veronica qui jette son dévolu sur Cheryl, la droguant et essayant de la violer. Alors que l'homme masqué demande à Betty de lui donner le nom de sa prochaine victime, cette dernière n'ayant plus le choix décide de faire payer Nick St Clair. Si le précédent épisode contenait beaucoup de rebondissements, celui de la semaine prochaine s'annonce aussi intense.

Le nouvel épisode nommé "Death Proof" qui sera diffusé la semaine prochaine s'annonce chargé. En effet, dans le trailer promo on comprend que l'homme masqué continue d'harceler Betty, pendant qu'une guerre se prépare avec les Serpents. Jughead rend visite à FP en prison qui lui conseille de défier son ancien gang. L'amitié entre Archie et Jughead s'annonce de plus en plus compliqué et il semblerait que ça se s'arrangera pas de si tôt. On a hâte d'être à mercredi, pas vous?