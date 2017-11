Riverdale saison 2 : Episode 6, "Death Proof" combat à mort (récap)

La série Riverdale continue sur la CW et Netflix ! Alors que l'homme masqué continue d'harceler Betty au téléphone, faisant d'elle sa marionnette, Jughead rejoint officiellement les Serpents dans le précédent épisode nommé "When A Stranger Calls". Cheryl quant à elle est passée à deux doigts de se faire violer par Nick St Clair, un ancien ami d'enfance de Veronica. Heureusement que cette dernière accompagnée de Josy est arrivée à temps pour l'en empêcher ! Archie se confronte aux Serpents et n'apprécie pas que Jughead ait rejoint le gang. Leur amitié semble compromise.

Une bataille se prépare entre les Serpents et les Ghoulies. Alors que la maire et le shérif Keller partent arrêter les Serpents pour fabrication et vente de drogue, Jughead propose à Malachi, le chef des Ghoulies, une course en voiture. S'il gagne, les Ghoulies devront se retirer et s'il perd les Ghoulies récupèrent le Whyte Wyrm et la maison de Jughead. On assiste alors à une véritable course de voitures des années 50 remise au goût du jour. Que cela soit leurs styles vestimentaires ou l'allure des voitures, tout nous laisse penser que les producteurs ont un peu trop regardé Grease ! Quoi qu'il en soit, Archie prend les choses en main et arrête la voiture de Jughead tout en tendant un piège aux Ghoulies en les faisant arrêter par la police.

L'amitié entre Veronica et Betty est sauvée ! Cette dernière explique tout à son amie et elles décident ensemble de tout faire pour stopper l'homme masqué. Ce dernier a demandé à Betty de découvrir l'identité du "Sugar Man" et c'est Cheryl qui va s'y coller. Alors qu'elle découvre que sa mère a été payée pour stopper toute plainte à l'encontre de Nick St Clair, Cheryl a une conversation à coeur ouvert avec elle. On découvre une Cheryl sensible qui ne demande qu'à être aimée par sa mère après la mort de son père et frère. De son côté, Veronica annonce à ses parents que Nick St Clair a mal agi envers elle avant de s'en prendre à Cheryl. On comprend alors dans cet épisode l'étendu du pouvoir de Hiram et Hermione Lodge, puisque quelques heures suivant cette révélation les St Clair ont un mystérieux accident de voiture et Nick se voit être gravement blessé. Betty qui voulait juste que le Sugar Man soit emprisonné a été indirectement responsable de sa mort, puisque la dernière scène de l'épisode montre l'homme masqué pointant une arme sur sa tête. Ca promet pour la suite ...