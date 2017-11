Riverdale saison 2 : Episode 5, "When A Stranger Calls" jeu dangereux (récap')

C'est la panique à Riverdale ! L'homme masqué a déjà fait un mort et plusieurs blessés, et continue à semer la terreur en ville. Alors que ce dernier est récemment rentré en contact avec les Cooper à travers une lettre, il passe aux choses sérieuses en téléphonant à Betty dans l'épisode précédent nommé "The Town That Dreaded Sundown"! Dans les épisodes précédents on a également découvert un côté très noir de Archie qu'on ne lui connaissait pas ! Hiram Lodge est de retour en ville ce qui ne plaît pas à tout le monde et Jughead pense à rejoindre les serpents. L'épisode de cette semaine nommé "When A Stranger Calls" est cependant encore plus intense que les précédents !

Betty devient le pion de l'homme masqué qui ne fait que la harceler au téléphone. Ce dernier lui demande de s'éloigner de Veronica, de Jughead et de faire ressurgir le passé sombre de sa mère, autrement il tuera sa soeur Polly. Evidemment la menace est au goût du jour et seul Archie est au courant, mais impuissant. Betty a cependant le droit de poser une question à chaque fois qu'elle execute un ordre et c'est ainsi qu'elle découvre qu'elle est censée connaitre l'identité de l'homme masqué et qu'elle pourrait reconnaitre son visage. La tension est palpable tout au long de l'épisode et Betty s'en prend violemment à Veronica avant de demander à Archie de rompre avec Jughead pour elle.

Jughead semble de plus en plus attiré par les Serpents et demande à officiellement rejoindre le gang. Alors qu'il se fait bizuter pour pouvoir rentrer dans leur cercle, Archie vient lui apprendre que Betty ne souhaite plus le voir et veut rompre. Il lui expliquera que cette attirance qu'il a pour les Serpents lui a donné envie de rompre. Toni quant à elle profitera de cette faiblesse pour essayer de conquérir Jughead et on l'avait vu venir de loin celle-ci, depuis le début !

Un ancien ami de Veronica nommé Nick St Clair fait son apparition dans la série, étant le fils de la riche famille devant conclure un contrat important avec Lodge Industries. Hiram demande à sa fille de s'occuper de Nick en lui faisant découvrir la ville. Veronica et en particulier Archie se rendent compte que ce dernier a très mauvaise influence, étant accro à la drogue et ayant fait des avances poussées à Veronica. Malheureusement pour Cheryl, ce dernier a jeter son dévolu sur elle et la drogue avant de tenter de la violer. Si Veronica et les Pussy Cats sont arrivées avant le drame, Nick risque de payer très cher ses actes. En effet, l'homme masqué apprend que Betty a tout raconté à Archie et lui demande de lui donner le nom de sa prochaine victime, sinon il tuera sa famille. Ne sachant pas qui condamner à mort, Betty donne le nom de Nick et on s'attend au pire dans le prochain épisode !