Riverdale saison 2 : Episode 5, les premières vidéos de "When A Stranger Calls"

La série phare Riverdale continue de rassembler les foules chaque semaine lors de la diffusion sur la CW puis sur la plateforme Netflix. Alors que le tueur de Riverdale continue d'effrayer ses habitants, Archie semble vouloir prendre les choses en main et se débarrasser lui même de la menace en utilisant la violence et en achetant des armes, comme nous l'avons vu dans le précédent épisode nommé "The Town That Dreaded Sundown". Hiram Lodge est quant à lui de retour en ville ce qui ne semble rien présager de bon. Alors que les Cooper reçoivent une lettre de la part de l'homme masqué, Betty - dans la dernière scène - reçoit un appel de ce dernier.

Il semblerait que l'attention du tueur soit porté sur Betty. En effet, dans le trailer du nouvel épisode de la semaine prochaine qui se nommera "When A Stranger Calls", ce dernier lui affirme qu'il ne veut pas partager et qu'elle doit se séparer de son entourage ou il s'en occupera à sa façon. Aie, aie, aie. De son côté, Jughead semble s'être laissé tenter par les Serpents qui veulent le recruter depuis assez longtemps, au grand dam de ses amis. Ce nouvel épisode marquera - pour notre plus grand plaisir - le retour de Cheryl que l'on a très peu vu depuis le début de cette saison. Il promet également encore bien des surprises et on a déjà hâte de le découvrir !