Riverdale saison 2 : Episode 4, "The Town That Dreaded Sundown" obsession grandissante (récap)

Le tueur de Riverdale continue de semer la panique en ville. Alors que ce dernier a envoyé une lettre aux Cooper, revendiquant les dernières attaques dans le précédent épisode nommé "The Watcher In The Woods", Hiram Lodge quant à lui conseille au petit ami de sa famille d'utiliser la violence et de ne pas rester passif. Ce dernier décide alors de monter "une armée de défense" nommé le cercle rouge et enregistre publiquement des menaces à l'encontre du tueur. De son côté Jughead fait face aux serpents qui essayent de le recruter parmi eux malgré ses refus et Archie a sa première conversation en tête à tête avec le père de Veronica : ça promet !

Alors que la première lettre était destinée à sa mère, Betty reçoit une seconde lettre codée de la part du tueur qui affirme cependant que ses massacres étaient inspirés par le discours que Betty a fait quelques semaines plus tôt. Pétrifiée par cette nouvelle découverte, la jeune femme aidée par Kevin essaye de comprendre la signification de cette lettre codée. Cette dernière voit également Toni et Jughead se rapprocher sous ses yeux, et ne peut définitivement pas être amie avec elle qui fait partie des serpents.

Archie semble s'enfoncer de plus en plus dans une obsession qui lui est nuisible, si bien qu'il se procure désormais des armes pour pouvoir tuer l'homme à capuche. Alors qu'on connaissait le côté gentil d'Archie Andrews, cette nouvelle saison pleine de rebondissements semble nous dévoiler une face sombre encore cachée du personnage, que personne n'aurait deviné avant ça. Ce dernier profite de ses récents "achats" pour se débarrasser des serpents qui ne tardent pas à vouloir se venger. Veronica essaye de l'aider mais semble avoir du mal à apaiser sa rage qui ne cesse de grandir. Archie risque t-il de tourner du mauvais côté comme le laisse présager ce début de saison ? Très bonne question ! En attendant c'est Betty qui risque d'avoir des problèmes dans les prochains épisodes puisqu'elle reçoit un appel du tueur avant la fin de la séquence. A suivre ...