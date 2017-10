Riverdale saison 2 : Episode 4, les premières vidéos de "The Town That Dreaded Sundown"

Ca chauffe à Riverdale ! Alors que l'homme à capuche continue de sévir, l'épisode précédent diffusé cette semaine et nommé "The Watcher In The Woods" montre qu'il est possible qu'il y ait plus d'un méchant en ville cette saison. En effet, Hiram Lodge semble avoir des plans de prévus pour les amis de sa fille et en particulier pour Archie, à qui il a conseillé d'utiliser la violence pour trouver et attaquer celui qui a blessé son père. Les premières vidéos du prochain épisode nommé "The Town That Dreaded Sundown" sont arrivées et celui-ci s'annonce particulièrement chargé en surprises et rebondissements qui vont survenir dans la ville de Riverdale.

Dans ce trailer, c'est Betty qui reçoit à son tour une lettre mystérieuse, après que ses parent aient reçu précédemment une autre lettre du tueur, revendiquant les attaques. Les problèmes semblent s'accumuler également avec les serpents. Quant à Archie, on le découvre de plus en plus sombre et ce dernier semble vouloir éliminer lui-même l'homme à capuche, ce qui ne présage rien de bon. Ca promet pour la suite et on a déjà hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir le nouvel épisode de la série phare Riverdale.