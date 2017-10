Riverdale saison 2 : Episode 3, "The Watcher In The Woods", armée de défense (récap)

C'est la panique à Riverdale ! Depuis qu'un meurtre et plusieurs tentatives de meurtres ont été commis depuis l'attaque sur Mr Andrews, la ville est en alerte. Dans le précédent épisode nommé "Nighthawks", on assiste au retour d'Hiram Lodge qui essaye de se racheter auprès de sa fille, mais on comprend vite que ses manigances ne sont qu'une couverture et qu'il cache ses vraies intensions. Archie apprend que Mrs Grundy a été assassinée à son appartement et est persuadé que le tueur en a après lui en tuant les personnes qui lui sont chères. Il essaye alors de s'armer afin de retrouver l'homme masqué qui continue de sévir.

Ravie à l'idée que son père veuille faire des efforts pour elle, Veronica souhaite présenter ses amis et Archie à Hiram Lodge. Bien que sa mère essaye de l'a dissuader de les inviter, Veronica est enchantée de voir que son père essaye de se lier d'amitié avec ses amis. Il met cependant en garde Archie et ne veut pas le voir dans la chambre de Veronica. La famille Cooper reçoit une lettre de l'homme à capuche qui revendique les différentes tentatives de meurtre sur Mr Andrews, Midge et Moose ainsi que le meurtre de Mrs Grundy. Ce dernier n'est pas prêt de s'arrêter là et met toute la ville en garde.

Après avoir découvert la lettre, Polly décide de quitter sa maison, effrayée par la menace qui rode. Pendant ce temps, l'amitié entre Betty et Kevin se dégrade quand Betty essaye de mettre en garde son ami contre ses activités nocturnes dans les bois qui pourraient mal tourner. Pendant ce temps, Jughead essaye de s'habituer à Southside High et fait la rencontre de Toni Topaz, photographe et membre des serpents. Alors qu'il refuse de rejoindre leur clan, ce dernier se fait attaquer et fini par reconsidérer la question. Quand il y a plus le choix...

Hiram Lodge conseille à Archie de ne pas attendre que la menace arrive et ne pas juste chercher à se défendre, mais plutôt à penser à attaquer. Pas mal sa façon de créer un lien avec le petit ami de sa fille ! Archie suit son conseil et forme sa propre armée de défense : les Red Circle. Il s'enregistre faisant des menaces à l'encontre du tueur, ce qui fait particulièrement plaisir à papa Lodge. Hiram Lodge serait-il le grand méchant loup de la saison ? C'est fort probable, surtout connaissant son passé et son influence. Beaucoup de questions n'ont pas encore trouvées de réponses, mais cela ne saurait tarder !