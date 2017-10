Riverdale saison 2 : Episode 3, les premières vidéos de "The Watcher In The Woods"

Ca chauffe dans Riverdale ! Alors que la première saison qui a fait un carton s'est terminée sur l'attaque de Fred Andrews chez Pop's, une seule question était sur toutes les lèvres : le père de Archie va t-il s'en sortir ? Fort heureusement ce dernier est vivant mais le meurtrier continue de frapper, pendant que Archie montre un visage plutôt noir que l'on ne lui connaissait pas dans le précédent épisode nommé "Nighthawks" dévoilé hier. Alors que la ville est en alerte suite au meurtre de Mrs Grundy, FP sort enfin de prison avec l'aide du témoignage de Cheryl, et Hiram Lodge est de retour en ville ce qui ne plait pas à tout le monde.

Dans cette bande annonce du prochain épisode nommé "The Watcher In The Woods", Archie semble vouloir prendre les choses en main et envoyer un message au tueur. Hiram Lodge semble quant à lui peu apprécier le petit ami de sa fille et se montre plutôt menaçant ... ça promet pour le couple Veronica / Archie ! De son côté, Jughead fait sa rentrée à Southside High. La menace semble être toujours proche puisqu'un double meurtre a été commis durant les dernières minutes du précédent épisode. On a hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir la suite et essayer de connaitre l'identité du tueur.