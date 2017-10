Riverdale saison 2 : Episode 2, "Nighthawks" un début de paranoïa (récap')

La série Netflix à succès Riverdale est de retour pour une seconde saison après une fin de saison 1 qui nous a laissé la tête remplie de questions. Qui a tiré sur Fred et pourquoi ? Ce dernier va t-il s'en sortir ? Le premier épisode de cette nouvelle saison qui a été dévoilé la semaine dernière a résolu certaines de ces questions tout en posant d'autres. Alors que la ville de Riverdale est bouleversée par l'attaque chez Pop's, Hiram Lodge est de retour en ville ce qui ne semble pas ravir Veronica, pour le plus grand dam de sa mère. Quant à Archie, il semble devenir obsédé par l'homme qui a tiré sur son père jusqu'à tomber dans la paranoïa.

Hiram Lodge est de retour à Riverdale. Alors qu'il essaye de faire croire à sa fille qu'il a changé, Veronica n'est pas dupe et refuse de lui laisser une chance pour l'instant mais finit - un peu plus tard - par changer d'avis. On comprend par la suite qu'Hiram Lodge n'est pas "le nouvel homme" qu'il prétend être, et que sa femme est complice de ses manigances. Ca promet ...

Alors que FP risque 20 ans de prison pour obstruction à la justice suite au meurtre de Jason Blossom, Jughead et Betty demandent de l'aide à Cheryl et sa mère afin qu'elles témoignent en faveur de FP. Evidemment, ces dernières refusent et Betty passe aux menaces : le témoignage en faveur de FP contre la vidéo du père de Cheryl assassinant son propre fils. Cheryl accepte et FP est enfin libre mais semble pour le moins effrayé par une menace encore inconnue.

De son côté, Betty met tout en oeuvre pour aider Pop's qui a été racheté par "un anonyme". Après avoir rassemblé la ville pour demander à ce que Pop's ne ferme pas ses portes, le couple Lodge essaye de polir leur image en annonçant une donation en faveur du restaurant. De son côté, Archie apprend que Mrs Grundy a été assassinée à son appartement et est persuadé que le tueur en a après lui en tuant les personnes qui lui sont chères. Ce dernier tombe dans un début de paranoïa en voyant le visage du tireur un peu partout et en va même à se procurer un pistolet "au cas où". Archie semble donc montrer un visage beaucoup plus noir dans ce début de saison et on assiste à un double meurtre à la fin de l'épisode. Qui est l'homme à cagoule et comment choisit-il ses victimes ? Plusieurs questions qui trouveront des réponses dans les prochains épisodes.