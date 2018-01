Riverdale saison 2 : Episode 11, "The Wrestler" gain de confiance (recap')

Riverdale continue et les épisodes s'annoncent être de plus en plus intenses. Dans le précédent épisode "The Blackboard Jungle", Betty retrouve son frère perdu Chic pour le plus grand plaisir de sa mère. Cependant ce dernier s'annonce être plus mystérieux et bizarre qu'on ne l'aurait cru. Pendant ce temps, Archie reçoit la visite d'un agent du FBI qui lui avoue être sur la piste de Hiram Lodge et lui demande de se rapprocher de sa famille pour en savoir plus sur ses affaires et sur l'accident des Saint Clair. Pendant ce temps, les Serpents sont forcés de rejoindre le North Side, ce qui ne plait pas à tout le monde et en particulier à Jughead.

La situation chez les Cooper se corse quand Betty apprend par Kevin que son frère Chic est en fait un gigolo qui gagne de l'argent en faisant plaisir à ses clients via une caméra, ce qui ne plait que très peu à Hal. Betty quant à elle veut se rapprocher de son frère afin de ne plus être seule et de combattre ses demons mais ce dernier semble vouloir attirer sa soeur dans ses affaires plutôt lugubres et on a déjà peur de l'influence qu'il va avoir sur Betty !

De son côté, Archie est toujours en contact avec le FBI qui lui demande de se rapprocher au maximum de Hiram Lodge afin de pouvoir découvrir ses secrets et finir par le faire tomber. Voyant qu'il n'est pas aimé par le père de sa copine, Archie demande des conseils à Veronica qui lui dit de s'inscrire au sport de lutte. La tâche s'annonce plus dure que prévue et Archie a du mal à gagner la confiance du père Lodge. Ce n'est que lorsqu'il gagne le combat de lutte qu'Hiram lui propose de travailler avec lui, d'une certaine façon. Cette nouvelle relation n'annonce rien de bon, surtout connaissant le personnage d'Hiram. On a hâte de découvrir le prochain épisode qui s'annonce tout aussi intense.