Riverdale saison 2 : Episode 11, les premières vidéos de "The Wrestler"

Les vacances c'est terminé, mais bonne nouvelle nos séries préférées reprennent après la longue pause. Après plusieurs semaines d'attente, l'épisode 10 de Riverdale a enfin été diffusé la semaine dernière. Au programme : on retrouve Archie qui reçoit la visite du FBI qui lui demande d'espionner Hiram Lodge, suite à l'accident des Saint Clair. Les Serpents se doivent de rejoindre Riverdale High pour le reste de l'année et il faut dire que Jughead en particulier a un gros problème d'adaptation. Quant à Betty, elle se met en tête de retrouver son frère perdu pour pouvoir faire plaisir à sa mère, après avoir appris que Polly avait accouché de ses jumeaux sans avoir rien dit à personne. Cependant son nouveau frère Chic semble être quelque peu bizarre...

Alors que le prochain épisode nommé "The Wrestler" va être diffusé mercredi, on a déjà les premières vidéos qui s'annoncent intenses ! Hiram Lodge veut tout faire pour se débarrasser d'Archie qui n'est pas digne de sa fille, selon lui. Jughead semble avoir de gros problèmes dont on ignore encore l'ampleur. Quant aux Cooper, il semblerait qu'ils comprennent que Chic est bizarre et quelque peu obsédé par Betty. Alors que les fans doutent quant à l'identité du tueur de Riverdale, le Black Hood, révélé dans l'épisode précédent, on se demande si Chic ne serait pas un suspect potentiel. Qu'en pensez-vous ? On a en tout cas hâte de découvrir le prochain épisode !