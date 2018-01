Riverdale saison 2 : Episode 10 "The Blackboard Jungle", fausse piste (récap)

Avec le passage à la nouvelle année et les vacances, les fans ont du patienter plusieurs semaines avant de découvrir la suite des aventures de la série Riverdale. Dans le précédent épisode, on se souvient de Betty et Archie qui se sont dangereusement rapprochés alors que Veronica se confie enfin à son petit ami et lui dit qu'elle l'aime. Le tueur de Riverdale a enfin été démasqué et se trouve être M. Svenson aka Joseph Conway, le concierge du lycée. Cependant les fans doutent de cette théorie et ne sont pas convaincus qu'il est celui qui a commis tous les précédents meurtres et avec le nouvel épisode de cette semaine nommé "The Blackboard Jungle", on apprend que Archie a également des doutes !

Il semblerait que le lycée de Riverdale High accueille de nouveaux étudiants. Sous la demande de la maire, poussée par les Lodge, les Southside Serpents seront transférés dans l'ancienne école de Jughead, ce qui ne le réjouit pas du tout, au contraire. Ces derniers vont avoir du mal à s'adapter et le principal va devoir les forcer à enlever leurs vestes et à porter les uniformes au plus grand dam de Jughead qui refuse de se soumettre, avant céder et fonder un club dédié aux serpents.

Pendant ce temps, Polly réapparait et croise sa soeur en lui annonçant qu'elle a accouché des jumeaux mais ne veut que personne ne soit au courant. Pour aider sa mère face à cette déception, Betty se met en tête d'aller à la recherche de son frère qu'elle réussi finalement à trouver. Alors qu'il se montre réticent suite à l'arrivée de Betty et Alice, Jake passe tout de même la nuit chez les Cooper après s'être fait tabasser dans son immeuble. Cependant, les dernières images de ce dernier en train de regarder, de façon intense et plutôt flippante, sa soeur en train de dormir nous montre qu'il pourrait être plus dangereux qu'on ne le pense.

Archie quant à lui découvre par le biais de Cheryl que Nick St Clair avait également tenté d'agresser Veronica. Ce dernier reçoit la visite d'un agent du FBI qui est sur la piste d'Hiram Lodge et pense que ce denier est un criminel responsable de l'accident des St Clair. Pour protéger son père, Archie accepte d'enquêter sur le sujet et découvre en effet que cet accident a sûrement été provoqué par les Lodge après que Hiram ait appris que Nick avait tenté d'agresser sa fille. Il avoue également à Veronica avoir embrassé Betty, pour éviter de lui dire la vérité. Vous l'auriez compris, ca continue de chauffer à Riverdale et on a hâte de découvrir le prochain épisode !