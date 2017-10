Riverdale saison 2 : Chapter Fourteen, qui est "l'Ange de la mort" ? (recap)

Lorsque nous laissions Archie, son père se faisait tirer dessus. La nouvelle saison reprend là où elle s'est arrêtée, avec un Archie paniqué qui arrive à l'hôpital. Son père est emmené au bloc et pendant ce temps, il prévient Betty. Betty qui, d'ailleurs, est train de se justifier auprès de sa mère concernant Jughead. Peu après, tout le monde retrouve Archie à l'hôpital. La question est maintenant de savoir QUI a tiré. Les Serpents se seraient-ils vengés ? Jughead promet à Archie de se renseigner. De son côté, Fred se bat et rêve de son fils. Son fils qui lui dit qu'il peut s'en aller, qu'il pourra se débrouiller seul.

Archie et Veronica quittent l'hôpital, histoire qu'il puisse se changer ("on dirait que tu vas rejouer Shining", lui lance Veronica). L'occasion pour tous les deux de sortir Vegas et de discuter un peu. Plus tard, Veronica viendra plus tard lui "tenir compagnie" dans la douche - c'est le moment, bien sûr ! A l'hôpital, Cheryl fait son apparition, racontant comment sa mère a fini brûlée. De retour chez Archie, ce dernier réalise qu'il manque le porte feuille de son père - et visiblement, c'est une raison suffisante pour s'en prendre à Veronica. Heureusement, elle a la bonne réaction : il pourra hurler, se défouler et s'en prendre à elle, elle ne bougera pas (you go, girl!). Pendant qu'Archie se rend ensuite à une identification pour essayer de reconnaître le tireur, Jughead, Betty et Veronica réfléchissent : et si le porte-feuille manquant était la preuve que tout était prémédité ?

Au Diner, Betty et Jughead réalisent que l'attaque était bel et bien préméditée : le tireur est parti sans un dollar : "C'était comme si l'ange de la mort était de retour à Riverdale", dira Pop. Après ça, Betty confronte Jughead a propos des Serpents. Sa plus grande peur ? Qu'il les rejoignent. Heureusement, il la rassure : S'il roule à moto, s'il met la veste de son père et s'il vit chez lui, c'est pour se sentir plus proche de lui. Cheryl, elle, fait du chantage à sa mère qui vient à peine de se réveiller. Et maintenant qu'elle dépendra d'elle, elle n'a pas d'autre choix. Toujours en plein rêve, Fred revoie le tireur. Il s'en prend à Archie pendant son mariage - et c'est tout ce qu'il lui faudra pour se réveiller. Lorsqu'il rentre chez lui, Jug trouve les Serpents : "Avec ou sans la veste, tu es un Serpent", lui balancent-ils. Pendant qu'Archie monte la garde chez lui pour s'assurer que son père restera sain et sauf, l"Ange de la mort", lui s'attaque à Miss Grundy. Il la tue après que cette dernière ait embrassé un élève.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Riverdale !