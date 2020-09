Riverdale débute le tournage de la saison 5, et ça commence fort ! (PHOTO)

"Eeeeeet #Riverdale est de retour. Première scène de la saison 5 : Archie dans un sauna. Même dans un monde avec la Covid, certaines choses ne changent jamais...????????????????❤️" écrivait il y a quelques heure Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de la série. Il faut dire qu'en publiant un cliché très sexy de K.J. Apa, l'un des acteurs les plus en vogue du moment, ce dernier ne pouvait pas passer à côté d'un buzz sur les réseaux sociaux. Aussitôt repris par les internautes et les médias du monde entier, la photo de l'acteur néo-zélandais dans un sauna a déjà fait le tour de la toile. Un cliché pris sur le vif durant ce qui semble être la reprise du tournage de la cinquième saison de Riverdale. Toutefois, comme le précise, avec beaucoup d'humour, Roberto Aguirre-Sacasa, même au beau milieu d'une période de crise sanitaire où il est important de se couvrir le visage et de respecter certaines règles d'hygiène, celui qui interprète Archie Andrews ne semble pas avoir changé ses habitudes, à savoir se pavaner dans le plus simple appareil autant qu'il le peut. Une photo qui devrait plaire à bon nombre de fans de la série mais qui ne nous apprend toutefois pas grand chose sur la suite du scénario. Il faudra attendre encore un peu pour cela !