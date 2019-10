Riverdale : Ce personnage principal est-il vraiment mort ?

Attention, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir les premiers épisodes de la saison 4 de Riverdale, vous risquez de subir un SPOILER ! Vous ne pourrez pas dire que l'on ne vous a pas prévenu... Actuellement diffusée sur The CW aux Etats-Unis, la série à succès a mis le paquet avec l'épisode 3. En effet, ce volet met en avant la possible mort de Edgar après un mystérieux coup de feu. Si les internautes sont nombreux à penser que le personnage est encore en vie, un indice publié par Mädchen Amick (qui joue Alice Cooper dans la série) via un post sur Instagram et où elle écrit : "Maintenant que ton personnage est mort, tu peux réellement revenir #personnenemeurtdansRiverdale".