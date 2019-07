Riverdale saison 4 : Betty et Jughead vont-ils rompre dans les prochains épisodes ?

Tout était bien engagé pour que la saison soit réussie ! Pour le premier épisode, Shannen Doherty comptait faire une apparition en hommage à Luke Perry, son acolyte dans Beverly Hills 90210, décédé il y a quelques temps. Un épisode qui s'annonce d'ores et déjà très émouvant puisque ce dernier tenait un rôle clé dans la série à succès. Mais ce qui risque également de peiner les millions de fans du programme, c'est la possible séparation entre Betty et Jughead. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe auprès des internautes et qui paraît pourtant très plausible.

Et c'est lors du Comic Con de San Diego 2019 que Cole Sprouse à teasé à Entertainment Tonight que les prochains épisodes s'annoncent stressants et plein de tensions pour le couple de Jughead et Betty. Pire, le duo pourrait même mettre fin à sa relation à cause de la distance qui va s'imposer à eux. Toutefois, l'acteur reste rassurant sur leur histoire d'amour et affirme que Betty et Jughead "vont peut-être tomber, s'éloigner l'un de l'autre, mais uniquement pour se retrouver, encore plus fort qu'avant".