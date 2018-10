Riverdale : 3 chose à savoir sur le Season Premiere de la saison 3...

Les fans français de Riverdale seront ravis d'apprendre que les aventures d'Archie -mystères, et compagnie seront disponibles dès le lendemain de sa diffusion aux Etats-Unis. Le premier épisode la saison 3 est attendu pour le 10 octobre et ce dernier se dévoile un peu plus à l'approche de la date fatidique. Pour ceux qui ont trouvé la saison 2 bien plus sombre que la première, eh bien, sachez que cette troisième saison s'apprête à l'être davantage. Comment faire mieux qu'un tueur en série aux trousses des habitants et un mafieux déguisé en père -presque, modèle ? Et surtout, que peut-on attendre de ce premier épisode ?

Archie sera en mauvaise posture. Piégé par Hiram Lodge -le père de Véronica, le jeune homme devra répondre de l'accusation de meurtre qui plane au dessus de sa tête. Mais fort heureusement, Archie trouvera du soutien auprès de ses amis et surtout de sa mère, qu'on espère plus présente dans les prochains épisodes. Vous l'aurez compris, le big bad guy de la saison sera donc le père mafieux de Véronica. Mais qui s'en serait douté, tiens ?

Eh bien, il ne se passe que de mauvaises choses à Riverdale. Pour cette nouvelle saison et surtout pour ce season premiere, il a été révélé qu'un nouveau couple se formerait au sein du lycée du North Side. Mais qui s'amourachera de qui, alors ? La bande annonce laisse découvrir qu'il s'agirait de Kevin et Moose. Et on est pas tout à fait contre l'idée... D'autant que les deux se tournent autour depuis la saison 1 !

La bande d'Archie ne sera pas au bout de ses peines et les nombreux rebondissements amèneront dans leur sillage bien des malheurs. Il se pourrait bien qu'un des personnages soit en danger... Mais lequel ? Il s'agirait de Jughead, semble-t-il, menacé par l'arrivée d'un nouveau culte à Riverdale.