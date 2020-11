Ritt Momney nous offre le très beau clip de Put Your Records On (VIDEO)

Avec Put Your Records On, sa reprise de Corinne Bailey Rae, le chanteur originaire de Salt Lake City balaye tout sur son passage ! Plus de 143 millions de streams sur Spotify, une entrée très remarquée dans le Hot 100 Billboard et, désormais, un clip psychédélique qui n'a rien à envier aux plus grands, Ritt Momney est bien décidé à se faire entendre. Devenu viral grâce au réseau social Tik Tok, son titre lui a même valu une signature de contrat chez Disruptor/Columbia Records. De quoi promettre au jeune américain un joli lancement de carrière...

"En 2006, Corinne Bailey Rae a publié l'une des plus grandes chansons pop de tous les temps. C'était l'une des préférées de ma mère. Elle la mettait à fond dans le mini-van en allant à l'entraînement de foot et nous chantions tous" confiait récemment Ritt Momney à propos de ses débuts fracassants dans la musique. Réalisé par Daniel Jordan K, le clip de Put Your Records On cumule déjà plus d'un demi-million de vues sur YouTube en seulement quelques jours. L'artiste nous transporte alors dans un univers parallèle où une jeune version de lui-même semble avoir trouvé le monde idéal qui lui convient. Propulsé sur le devant de la scène grâce à cette reprise originale, Ritt Momney a proposé à Corinne Bailey Rae de verser une partie des bénéfices de sa reprise à l'association de son choix. Du talent, et de la générosité, voilà tout ce qu'il nous fallait pour terminer l'année !