Rita Ora reprend Last Christmas ( Wham !) 

Vous étiez un peu las d'entendre Rita Ora interpréter depuis plusieurs semaines en boucle ses deux plus récents singles, Your Song et Anywhere ? On ne doute pas que ce soit la même chose pour la chanteuse. Celle ci a dû être bien contente d'être conviée dans le Radio 1 Live Lounge pour se prêter au jeu de la reprise surprenante dont l'émission s'est fait la spécialité. Fêtes de fin d'année oblige, c'est sur un classique de Noël que l'artiste a misé. Pas de grosse surprise en revanche dans l'interprétation de Rita Ora, son Last Christmas est très agréable mais reste un hommage convenu au tube de Wham !

Rita Ora est actuellement 3ème du top 40 au Royaume-Uni. Le classement de singles anglais est dominé, comme celui des Etats-Unis, par Perfect d'Ed Sheeran. Rita Ora devrait sortir son deuxième album studio, attendu depuis plus de 5 ans, dans le courant de l'année 2018. Si la chanteuse a du mal à conquérir le public outre-Atlantique, ses fans anglais ne l'ont pas oubliée et réserve toujours un bel accueil à ses nouvelles chansons dans les charts. Cette année, outre Anywhere et Your Song, la jeune femme a dévoilé une belle collaboration sur le titre Lonely Together d'Avicii. Rendez-vous l'an prochain pour en savoir plus sur ses nouveaux projets.