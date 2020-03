Rita Ora de retour avec le titre How To Be Lonely (AUDIO)

Voilà une bonne nouvelle pour les fans de Rita Ora ! Plus d'un an après la sortie de Phoenix (certifié disque de platine au Royaume-Uni), la chanteuse d'origine albanaise fait son grand retour sur le devant la scène avec le titre How To Be Lonely. Devenue en quelques années l'artiste féminine britannique à atteindre le sommet du top single le plus grand nombre de fois (Let You Love Me a été son treizième n°1 au Royaume-Uni), Rita Ora compte plus d'un milliard de streams dans le monde. Rien que ça. Avec How To Be Lonely, la chanteuse entame un nouveau chapitre de sa carrière. Un titre écrit et enregistré aux côtés du très talentueux Lewis Capaldi, qui célèbre la confiance en soi et l'autodétermination. On vous laisse profiter de cette nouveauté.