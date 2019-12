Rita Ora, David Guetta, Kygo, Adam Lambert... Ils étaient tous au concert hommage à Avicii (VIDEO)

Le français David Guetta, la chanteuse Rita Ora, Kygo, Nicky Romero, Adam Lambert, Aloe Blacc... Un grand nombre d'artistes étaient présents ce jeudi 5 décembre à Stockholm lors du concert hommage à Tim Bergling, alias Avicii. Décédé le 20 avril 2018, le DJ s'est ainsi vu rendre un ultime adieu par ses amis et proches collaborateurs du milieu musical mais également par plus de 58 000 fans déchaînés. Un moment d'émotion et de solidarité dont la majorité des bénéfices ont été reversés à la Tim Bergling Foundation, qui lutte pour la reconnaissance du suicide comme un réel problème ainsi que contre les maladies mentales. Diffusé en direct sur YouTube, la vidéo a déjà attiré plus de 500 000 internautes. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter là. Pour en profiter aussi, c'est juste en dessous que ça se passe :