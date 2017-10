Rita Ora : Anywhere, une nouvelle chanson et un clip dévoilés

Après Your Song, Rita Ora dévoile une nouvelle chanson : Anywhere et passe de la gentille balade romantique au bangerz qui pourrait bien être son nouveau tube. Sur les réseaux sociaux, certains disent même qu'il s'agit du meilleur single de sa carrière, chez VirginRadio.fr on lui préfère pour le moment I Will Never Let You Down. Mais difficile de ne pas être impressionné par cette production d'Andrew Watt (Let Me Love You) et du DJ suédois Alesso. L'anglaise y chante son envie d'ailleurs et de tout recommencer à zéro. Pour tourner le clip Rita Ora n'est pourtant finalement pas partie "a million miles from L.A" comme elle le chante, mais dans les rues de New York.

Rita Ora sera sur la scène des MTV EMA Awards le 12 novembre prochain à Londres. Elle présentera la cérémonie et ce sera également l'occasion pour elle d'interpréter son tout nouveau single, Anywhere. La chanteuse a par ailleurs assurée que sa performance serait particulièrement mémorable. Avec une chanson au tel potentiel tubesque, Rita Ora a en effet de quoi marquer les esprits. La chanteuse prépare activement son retour avec un deuxième album, cinq ans après Ora.