Rita Ora annonce la sortie d'un nouvel album pour 2020

Actuellement à Paris pour la Fashion Week, Rita Ora était notamment à l'honneur dans le cadre du lancement de sa collection capsule pour la marque Escada. Un projet qui lui a permis de rencontrer de nombreux journalistes et de délivrer quelques détails sur l'avenir de sa carrière musicale. Après le succès de son album Phoenix, décrit comme l'un des meilleurs projets pop de 2018, la chanteuse n'aurait pas l'intention d'attendre six autres années avant de délivrer son nouvel opus (comme ça a déjà été le cas). Au contraire, l'interprète de Anywhere semble même pressée à l'idée de sortir de nouveaux titres.

"C’est un album pop, mais avec de grosses surprises, du très bon matériel. J’ai expérimenté beaucoup de choses, j’ai hâte de savoir ce que les gens vont en penser" a précisé Rita Ora dans une interview au magazine WWD. Après la sortie de quelques titres en collaboration avec des artistes tels que Kygo, Tiësto ou encore Jonas Blue, la chanteuse britannico-albanaise espère bien faire son grand retour dans les charts (même si elle n'en est jamais vraiment parti). On espère également pouvoir écouter un petit aperçu de ces nouvelles tracks d'ici la fin de l'année.