"Rincée", Jain s'explique sur les raisons de sa pause "à durée indéterminée" !

"En quatre ans, j'ai sorti deux albums et fait 320 concerts dans 16 pays... et j'ai eu un mois de vacances !

" a récemment confié Jain dans une interview au journal Le Parisien, qui enquêtait sur les jeunes artistes "au bord de la crise de nerfs". Des révélations choquantes de la part de la chanteuse à l'origine de tubes tels que Come, Alright ou encore Makeba. Pourtant, il semblerait que cette dernière aille mieux. Après plusieurs mois de repos, elle s'est enfin décidée à révéler les vraies raisons qui l'ont poussé à faire une pause dans sa carrière et surtout à annuler les neuf derniers concerts de sa tournée dont un à l'AccorHotels Arena de Paris.

Sur ce sujet, l'artiste âgée de 27 affirme que "Après quatre ans de tournées non-stop, je n'avais plus grand-chose à donner sur scène. J'étais rincée et j'ai préféré m'arrêter que faire un mauvais Bercy". Une décision courageuse qui s'est imposée à elle alors qu'elle se sentait "crevée" et "lessivée". Un rythme insoutenable pour cette star qui se produisait jusqu'au Japon grâce à la sortie de deux albums qui se sont enchaînés. "Mon deuxième album, j'en suis fière mais il a été réalisé dans l'urgence, j'aurais dû prendre plus de temps. Quand un premier disque marche aussi bien, on se dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'outre la qualité, c'est la rareté qui paye

". Et même si on souhaite que la jeune fille prenne son temps, on espère que sa pause ne sera pas trop longue quand même et que cette dernière va revenir avec de véritables pépites musicales...