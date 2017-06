C'était l'une des collaborations les plus attendues de ces dernières semaines, DJ Khaled a réussi a attiré Bad Gal Riri dans ses filets. Après I'm The One avec Justin Bieber, l'américain pourrait bien décrocher une nouvelle fois la place de n°1 du Billboard Hot 100 cet été. Ce Wild Thoughts va rappeler de bons souvenirs à beaucoup de monde puisqu'elle sample le Maria Maria de Santana. Sortie il y a près de 18 ans, la chanson avait été un tube de l'été 2000, dominant les charts partout dans le monde. En faisant chanter Rihanna et Bryson Tiller sur une version revisitée où ils évoquent leurs "pensées sauvages", DJ Khaled fait monter la température d'un cran.

Dj Khaled, Rihanna et Bryson Tiller ont dévoilé en même temps que cette nouvelle chanson un clip. La vidéo de Wild Thoughts a été tournée à Miami, Rihanna s'y montre plus charmeuse que jamais dans une ambiance * muy caliente * Après la sortie d'ANTI en 2016, Rihanna s'est lancée dans une tournée mondiale et depuis quelques mois la star profite de ses vacances mais si elle n'hésite pas à donner de la voix sur les titres de ces collègues. On a ainsi pu l'entendre chez Future (Selfish), Kendrick Lamar (Loyalty) et maintenant chez DJ Khaled pour ce qui pourrait bien être un des tubes de l'été 2017.