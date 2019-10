Rihanna va sortir un livre de clichés autobiographique (PHOTOS)

504 pages, plus de 1000 photos, des clichés intimes et des images de ses tournées mondiales… voilà ce à quoi on peut s'attendre de la part de l'une des chanteuses les plus talentueuses et rentables de sa génération. Aujourd'hui âgée de 31 ans, la jeune femme continue de faire rêver des millions de fans à travers le monde. Chanteuse, compositrice, femme d'affaires ou encore mannequin, aucune étiquette ne semble résister à Rihanna ! Et c'est avec son dernier projet que cette dernière espère bien montrer toutes les facettes de sa personnalité au grand public.

En, effet, l'interprète de Diamonds s'apprête à sortir un livre de photos autobiographique. Un bouquin de plus de 500 pages dans lequel on pourra trouver près de 1000 clichés absolument splendides retraçant la vie et l'intégralité de la carrière de la chanteuse. Avec une sortie prévue le 24 octobre prochain, Rihanna sera ensuite réédité en trois éditions limitées.