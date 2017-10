Rihanna va avoir une rue à son nom à la Barbade

Ce n'est pas pour rien qu' elle est la reine incontestée des charts en 2017. En une dizaine d'années, Rihanna a réussi à devenir l'une des plus grandes superstars de la planète mais malgré tout elle garde les pieds sur terre... Et elle n'oublie pas d'où elle vient : la Barbade. Et les habitants de l'île le lui rendent bien ! Très fiers de Rihanna, un vrai exemple de réussite pour eux, les Barbadiens avaient déjà créé le "Rihanna Day" chaque 22 février en l'honneur de la chanteuse, et aujourd'hui on découvre qu'ils vont encore honorer l'interprète de "Diamonds", d'une façon assez impressionnante. Une rue à son nom va bientôt faire son arrivée sur l'île, et pas n'importe laquelle.

En effet, grâce à NationNews on apprend que désormais une rue portera le nom de Rihanna à la Barbade : "Le gouvernement de la Barbade va, le jour de l'Independence Day, le jeudi 30 novembre 2017, officiellement changer le nom de Westbury New Road située dans St. Michael en Rihanna Drive en l'honneur de la superstar barbadienne Mademoiselle Robyn Rihanna Fenty qui a grandi à Westbury New Road". C'est l'honneur ultime pour toute pop star ! En plus de tous les exploits qu'elle a déjà accomplis dans sa carrière, Rihanna pourra maintenant être fière de porter le nom de la rue qui l'a vue grandir à la Barbade. Autre bonne nouvelle : elle travaille avec le producteur de Drake sur son nouvel album.