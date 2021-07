Rihanna : Toujours pas de nouvelle musique pour la star… Mais un parfum ! (PHOTOS)

Cinq ans et demi d'absence, ça commence à faire long ! Et ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt les millions de fans de Rihanna qui attendent impatiemment la sortie d'un nouvel album de la part de leur idole. Après Anti, sorti en janvier 2016, la chanteuse originaire de la Barbade avait pourtant affirmait dans les pages du magazine Vogue qu'elle travaillait sur de nouveaux sons. "Je ne peux pas vous dire quand je le sortirai. Mais je travaille agressivement sur ma musique." précise t-elle avant d'ajouter "Je sens que je n’ai pas de limites. J’ai tout fait, j’ai fait des hits, j’ai essayé tous les styles. Maintenant, j’ai l’esprit complètement ouvert. Je peux faire tout ce que j’ai envie." Une liberté bien méritée pour cette chanteuse aux multiples facettes qui devrait dévoiler, selon plusieurs sources, un album fortement inspiré du reggae. Pour ce qui est de la date, il faudra vraisemblablement s'armer d'encore un peu de patience…

En effet, alors que les fans ne jurent que par un retour musical de Rihanna, cette dernière semble plutôt déterminée à développer sa marque FENTY. La preuve avec l'une de ses dernières publications sur les réseaux sociaux dans laquelle elle annonce l'arrivée d'un parfum. "#FENTYPARFUM ARRIVE BIENTÔT" écrit-elle en légende de deux clichés où on l'aperçoit, resplendissante, et arborant une coupe de cheveux asymétrique. Un nouveau chapitre pour la chanteuse devenue en quelques années une véritable femme d'affaires à la tête d'un empire économique impressionnant. Concernant les détails de ce nouveau projet, rien a été précisé pour le moment. On ne sait pas si le parfum sera destiné aux femmes, aux hommes ou aux deux, ni à quelle date il sera dévoilé. Pas étonnant de la part de l'une des artistes ayant le mieux maîtrisé l'art du teasing depuis quelques années…