Rihanna, The Chainsmokers, The Weeknd... Les nominations des Billboard Music Awards 2017 dévoilées

C’est l’une des cérémonies les plus importantes du milieu musical. Après les Grammy Awards et les Brit Awards en février, les Billboard Music Awards 2017 se tiendront le 21 mai prochain. L’an dernier, The Weeknd y avait notamment triomphé avec pas moins de trois récompenses remportées en une soirée. Qui repartira cette année les bras chargés de prix ? La liste complète des nommés a été dévoilée et ce sont Drake et The Chainsmokers qui sont en tête, avec 22 nominations chacun à leur actif. Twenty One Pilots les suit de près avec 17 catégories tandis que Rihanna les talonne également avec ses 14 nominations, ainsi que The Weeknd (13) et Beyoncé (8). Petite surprise, Adele ne comptabilise « que » deux nominations !

MEILLEUR ARTISTE

Adele

Beyoncé

Justin Bieber

The Chainsmokers

Drake

Ariana Grande

Shawn Mendes

Rihanna

Twenty One Pilots

The Weeknd

MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

Alessia Cara

Desiigner

Lil Uzi Vert

Lukas Graham

Zayn

MEILLEUR ARTISTE MASCULIN

Justin Bieber

Drake

Future

Shawn Mendes

The Weeknd

MEILLEURE ARTISTE FEMININE

Adele

Beyoncé

Ariana Grande

Rihanna

Sia

MEILLEUR DUO/GROUPE

The Chainsmokers

Coldplay

Florida Georgia Line

Guns N' Roses

Twenty One Pilots

MEILLEUR ARTISTE ROCK

Coldplay

The Lumineers

Metallica

Twenty One Pilots

X Ambassadors

MEILLEUR ARTISTE ELECTRO

The Chainsmokers

Calvin Harris

Major Lazer

DJ Snake

Lindsey Stirling

MEILLEURE COLLABORATION

The Chainsmokers ft. Halsey, "Closer"

The Chainsmokers ft. Daya, "Don't Let Me Down"

Drake ft. WizKid & Kyla, "One Dance"

Sia ft. Sean Paul, "Cheap Thrills"

The Weeknd ft. Daft Punk "Starboy"

La liste complète et la plateforme de votes est disponible par ici.