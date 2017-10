Rihanna : Son nouvel album va être dingue selon un proche

R9 is coming... Alors que Rihanna a fait appel au producteur de Drake pour son nouvel album, aujourd'hui on découvre de nouvelles informations précieuses à propos du successeur de ANTI ! Si la pop star barbadienne se donne à fond dans plusieurs projets actuellement (Fenty Beauty, Fenty Puma), elle n'oublie pas de préparer de futurs tubes en studio. Et pour ça, elle sait s'entourer ! Le chanteur britannique Shakka, recruté par la star pour écrire et composer des hits, vient de livrer des infos exclusives que tous les fans de RiRi attendaient au sujet de son prochain disque. Découvrez tout ça, un peu plus bas !

En interview pour Capital XTRA, l'artiste raconte à propos du neuvième album de Rihanna : "Elle va définitivement revenir avec de nouveaux trucs. Les chansons que nous avons entendues pendant cette session d'écriture étaient dingues. C'était vraiment dément. Donc j'ai hâte de pouvoir comment ça avance. J'espère aussi que plusieurs de mes chansons seront choisies pour l'album. Je ne sais pas quelle direction elle souhaite prendre. Vous savez ce que Rihanna aime. Vous ne pouvez rien anticiper. C'est juste un tas de chansons différentes qui sonnent comme "Je n'aurais pas pensé qu'elle pouvait faire ça" - elles sont super". Ohlala, avec cette déclaration, on a hâte d'entendre ce qu'elle nous réserve ! En attendant, revoyez les clips de pop stars qui ont créé la controverse.