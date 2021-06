Rihanna se dévoile en couverture d'un célèbre magazine de mode (PHOTOS)

"DO IT YOURSELF" (Fais le toi-même) ! Voilà comment la version italienne du magazine Vogue a décidé de titrer son numéro du mois de juin sur lequel figure Rihanna en couverture. Quelques mois après l'annonce de la fin de sa marque de mode Fenty, lancée en grande pompe quelques temps auparavant avec le groupe LVMH, la chanteuse continue de promouvoir sa section lingerie et cosmétiques. La preuve avec ce récent shooting dans lequel l'interprète de Diamonds s'est occupée du stylisme et de la photographie et où elle se dévoile absolument resplendissante. Vêtue de plusieurs tenues, elle nous prouve une fois de plus que sa passion pour la mode n'est pas un caprice de diva mais bel et bien une nouvelle facette de sa vie et de sa carrière.

Pour l'heure, si la star originaire de la Barbade semble se concentrer davantage sur sa carrière de styliste que celle de chanteuse à succès, un compromis entre ses deux passions pourraient bien devenir monnaie courante. Alors que son dernier opus remonte à 2016, Rihanna pourrait bien dévoiler un neuvième opus dans les mois à venir. Voire les années. Du moins, c'est ce qu'espèrent ses millions de fans qui ne rêvent que d'une chose : un retour musicale de leur idole !