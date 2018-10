Rihanna : sa collaboration avec Martin Garrix et David Guetta ? 

Rihanna se fait discrète et les fans se demandent bien ce qu'il se passe. Eh bien, la chanteuse est en pleine préparation de son neuvième album et ce dernier, on vous le disait il y a quelques temps, sera axé pop/dance et mettra également à l'honneur la culture dancehall.

Absente des radars depuis son album Anti sorti en 2015, Rihanna n'a pas été très présente musicalement parlant. Et pour cause, la jeune femme s'est un peu concentrée sur sa carrière d'actrice (Ocean 8) et sa campagne de maquillage. Mais attention, Rihanna n'a pas pour autant oublié la musique. Actuellement en plein enregistrement de son prochain opus, il se dirait que l'interprète de Man Down est en pleine collaboration avec Martin Garrix et David Guetta. Et même si la nouvelle reste à confirmer, le DJ suédois, Alesso semble affirmer que la chanteuse s'orienterait vers une musique plus dance.

"J’ai entendu dire qu’elle voulait s’installer dans les titres de dance music. Nous avons des amis en commun et donc cela va se faire. Elle a cette voix qui va sur n’importe quel titre, elle rend chaque titre encore meilleur. Que ce soit de la dance music, de la house ou des balades, Rihanna sait tout faire. L’album sera génial." explique-t-il.

Mais ces deux collaborations ne seront pas les seules puisqu'on parlerait également d'une production avec Diplo, actuellement sur les projets LSD et Silk City. Surprenant quand on sait que Rihanna avait refusé de poser sa voix sur le titre Lean On. On est pas contre l'idée... Après tout, ce sera pas la prochaine fois que la chanteuse de trente ans collabore avec des DJ.