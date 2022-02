Rihanna : Pourquoi l'annonce de sa grossesse est un coup de génie médiatique ?

C'est probablement l'une des annonces de grossesse qui aura le plus fait parler ! A 33 ans, Rihanna, célèbre chanteuse, actrice, styliste et femme d'affaires barbadienne vient d'officialiser sa grossesse. Pour l'occasion, c'est aux côtés de son petit-ami le rappeur Asap Rocky qu'elle s'est affichée lors d'une promenade new yorkaise. Vêtue d'une longue doudoune rose fuchsia laissant apparaître son ventre arrondi, d'un jeans loose et de colliers fantaisies signé Chanel, l'interprète de Don't Stop The Music était absolument resplendissante malgré le froid de la grosse pomme. Restés jusqu'à présent assez discrets sur leur romance, Rihanna et Asap Rocky seraient officiellement ensemble depuis 2020. C'est en tout cas à cette période que le New York Post avait révélé un début de relation entre les deux artistes. Interviewé quelques mois plus tard par le magazine GQ, Asap Rocky avait assuré qu'il considère la jeune femme comme "l’amour de sa vie" et qu’elle l’a beaucoup inspiré pour son prochain album. Une complicité qui ne faisait aucun doute sur les nombreux clichés du couple dévoilés sur les réseaux sociaux.

Publiées sur Instagram et dans les médias du monde entier, les photos du célèbre couple ont fait le tour de la planète en seulement quelques minutes. Expression spontanée de leur bonheur ou véritable coup de génie médiatique ? Nous nous sommes interrogés sur la chronologie de l'annonce de cette grossesse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout semble avoir fonctionné comme sur des roulettes. Premier détail frappant, ce ne sont pas Rihanna ni Asap Rocky qui ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Pour cela, les deux stars ont fait appel à Diggzy, le paparazzi que l'univers de la mode s'arrache. Devenu en quelques années le photographe fétiche des célébrités telles que Hailey Bieber ou Ariana Grande, il réalise cette fois un coup sans précédent en capturant la chanteuse enceinte au bras de son petit-ami. C'est donc de lui que vient la nouvelle de cette annonce avant d'être reprise de partout.

Si Rihanna est restée muette sur cette annonce pendant plusieurs jours suite à la sortie des clichés la montrant le ventre arrondi dans les rues de New York, cela ne l'a pas empêché de dévoiler deux publications pour sa marque Fenty Beauty sur les réseaux sociaux. En effet, alors que le monde entier espérait un signe de sa part sur l'annonce qui avait littéralement enflammé le web, la jeune femme a préféré promouvoir la marque de maquillage qui l'a rendu riche en dévoilant un cliché et une vidéo annonçant la sortie d'une nouvelle ligne de rouges à lèvres. Surpris par ces posts, les internautes ont tout de même été très très nombreux à aimer et commenter. Un joli coup de pub pour la businesswoman !

Finalement, ce n'est que deux jours plus tard, alors que le monde entier était encore sous le choc, que Rihanna a publié un cliché d'elle dans une salle de bain où on la voit en train de soulever son t-shirt, laissant apparaître son joli ventre rond. La chanteuse en a également profité pour ajouter les photos prises par Diggzy quelques jours plus tôt. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'emballent. A l'heure où nous écrivons cet article, ils sont plus 17,4 millions a avoir aimé la photo et 232 000 à avoir laissé un commentaire. Des chiffres absolument gigantesques que même les personnes les plus suivies sur Instagram ont du mal à atteindre. En choisissant ainsi de ne pas annoncer directement la nouvelle sur ses réseaux sociaux, Rihanna a ainsi réalisé un véritable coup de maître ! Bravo RiRi !