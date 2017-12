Ocean's 8 se dévoile dans une première bande-annonce avec Rihanna 

C'est l'un des films les plus attendus de 2018, ainsi que la suite et le spin off de la trilogie américaine Ocean's ! Après Eleven, Twelve et Thirteen, on passe à Ocean's 8 et un casting 100% féminin. Ce dernier réunit Rihanna, Cate Blanchett, Sandra Bulock, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter et Awkwafina. Le film suit Debbie Ocean, sœur de Danny Ocean, joué dans les précédents films par George Clooney mais qui n'apparaîtra pas dans le film contrairement à Matt Damon et Carl Reiner qui feront des cameos. Celle-ci met en place un gang pour préparer un gros coup lors du Met Ball, et qui lui permettra de se venger de son ancien mari. La toute première bande-annonce a été dévoilée et elle promet beaucoup !

Outre son casting de premier choix, Ocean's 8 promet d'offrir des caméos de grande qualité puisque le grand casse a lieu le soir du Met Ball. Kim Kardashian, Kylie et Kendall Jenner, Serena Williams ou encore Anna Wintour devrait ainsi être de la partie. A noter que James Corden tient également un petit rôle dans le film. Il faudra attendre le 13 juin 2018 avant de découvrir le films dans les salles de cinéma françaises. On a déjà hâte d'y être !