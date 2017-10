Rihanna, Maroon 5, Britney Spears... Les plus grandes pop stars de tous les temps selon Billboard

Qui est la plus grande pop star de l'univers ? C'est une question que vous avez déjà dû vous poser avant de vous lancer dans un débat sans fin avec vos amis ! Eh bien à partir d'aujourd'hui, Billboard a décidé de vous éviter de futurs débats houleux avec vos proches ! En effet, le magazine s'est intéressé au classement Pop Songs en réunissant les 50 artistes qui ont eu le plus de succès dans celui-ci, sur une période de 25 ans (depuis le 3 octobre 1992 exactement). Surprise : c'est Rihanna qui arrive 1 ère et s'impose donc comme la plus grande pop star du monde actuellement. Vous pouvez consulter le classement 'Greatest of All Time Pop Songs Artists' en intégralité.

Rihanna possède en effet les chansons les plus jouées chaque semaine sur les ondes radio pop, même en commençant à comptabiliser les passages radio depuis 1992, d'après Nielsen Music. De son premier single "Pon De Replay" en 2005 à ses derniers hits comme notamment "We Found Love" qui est son plus gros tubes avec Calvin Harris. Vu que son prochain album va être dingue, on imagine qu'elle gardera sa première place pendant longtemps ! On retrouve également dans le classement 'Greatest of All Time Pop Songs Artists' : Pink (2 ème), Maroon 5 qui vient de dévoiler un nouveau single (3 ème), Katy Perry (4 ème), Justin Timberlake (5 ème), Britney Spears (6 ème), Taylor Swift (7 ème), Kelly Clarkson (8 ème), Mariah Carey (9 ème), Bruno Mars (10 ème)...