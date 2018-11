Rihanna : la possible tracklist du nouvel album, dévoilée ? 

Les fans de Rihanna n'en peuvent plus d'attendre. Eh oui, cela fait plusieurs mois que l'on parle de son prochain album sans en voir la couleur. Bien sûr, quelques détails ont été révélés mais là encore, rien n'est sûr. Le mystère autour du successeur de ANTI en 2016, continue de s'épaissir et ne semble pas vouloir se résoudre. Ni date de sortie, ni titre. Ce que l'on sait à ce jour, c'est que ce dernier sera un double albums et qu'il mettra -probablement, à l'honneur la culture jamaïcaine, barbadienne, etc. Plus dancehall et reggae, quoi. Mais aussi, qu'elle consacrera le second, à une musique pop/dance. Des collaborations avec David Guetta et Martin Garrix ont également été évoquées.

Aujourd'hui, on apprend que huit titres ont été déposé à la ASCAP. Équivalent américain de notre SACEM, bien aimée. Huit titres possiblement présents sur le neuvième album de la chanteuse. On dirait bien que l'attente des fans est récompensée !