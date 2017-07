Chaque été c'est la même chose. Pour contrer la chaleur qui s'invite dans les espaces publics et jusque dans nos chambres tard le soir, la population cherche un peu de fraîcheur (et de réconfort) dans la musique. La solution ? Outre la clim et autre ventilateurs miracles, il ne faut pas hésiter à se rafraîchir sans modération avec des tubes de l'été ! Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Encore une fois, Rihanna, Bruno Mars et Justin Bieber règneront sur la période estivale avec leurs derniers hits planétaires mais certains de nos chouchous français (Julien Doré, Jain qui a dévoilé le clip de "Dynabeat") se défendent bien. On vous propose de découvrir tout de suite les 10 tubes de l'été sur lesquels Virgin Radio mise pour 2017 !

DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller - "Wild Thoughts"

Si ça c'est pas du tube de l'été en puissance ! En samplant le classique "Maria Maria" de Satana et en invitant Rihanna sur "Wild Thoughts", DJ Khaled s'est assuré un beau succès dans les charts. Ambiance torride, nuit blanche sous les étoiles, rythme langoureux... Tout y est !

Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams, Big Sean - "Feels"

L'union fait la force ! Sur son nouvel album Funk Wav Bounces Vol.1, Calvin Harris a invité beaucoup beaucoup beaucoup de monde... Si on valide toutes les pistes, il faut avouer que "Feels" se démarque grâce à son refrain addictif chanté par Katy Perry ! Good vibes assurées...

Ed Sheeran - "Shape Of You"

Marre d'entendre "The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go" depuis des mois ? Pourtant il va falloir encore tenir bon car le tube "Shape Of You" d'Ed Sheeran n'est pas prêt de se faire oublier ! De la radio à ton supermarché préféré, il sera partout cet été !

Zedd, Liam Payne - "Get Low"

Comme Justin Bieber et plein d'autres avant lui, Liam Payne s'est laissé tenter par une collaboration avec un DJ ! Et il y a clairement eu une alchimie entre lui et Zedd en studio ! Ajoutez une piscine et des cocktails, et c'est la vie, la vraie.

Major Lazer, Camila Cabello, Travis Scott, Quavo – "Know No Better"

On vous disait hier tout le bien qu'on pense du nouveau clip de Major Lazer : "Know No Better" dans lequel les rêves deviennent réalité. Et le trio semble encore une fois s'être assuré un tube ! Si ça va être difficile de surpasser "Lean On", on prévoit un bel avenir pour ce titre dans les prochaines semaines.

Jain - "Dynabeat"

Ça y est, c'est le grand retour de Jain. Après avoir cartonné dans le monde entier avec son premier album, la jeune Toulousaine revient avec le très frais "Dynabeat" auquel on a eu le temps de s'habituer en live ! Un été sans Jain, très peu pour nous !

Charlie Puth - "Attention"

Premier extrait du prochain album de Charlie Puth, "Attention" possède tout ce qu'il faut pour vous rafraîchir en période de canicule. L'artiste américain est bien parti pour devenir une des figures incontournables de la pop.

Bruno Mars - "That's What I Like"

Ok, ce tube aussi ça fait pas mal de temps qu'il tourne en boucle... Mais on ne se lasse vraiment pas de "That's What I Like" ! Conduisez une décapotable (ou un vélo), balancez ce tube dans vos enceintes ultra-branchées (ou dans vos écouteurs) et vous verrez que votre été sera plus beau !

Julien Doré - "Coco Câline"

Difficile de penser à notre BO de l'été sans y mettre le dernier Julien Doré : "Coco Câline". 100% frais, 100% vagues, ce mid-tempo chill devrait vous transporter en quelques secondes à Palavas-les-Flots !

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - "Despacito"

Le meilleur pour la fin ! S'il ne doit rester qu'un tube de l'été 2017, ça sera sans aucun doute "Despacito" qui passe déjà en boucle partout dans le monde entier. On commence à avoir l'habitude avec Justin Bieber, tout ce qu'il chante se transforme en hit !