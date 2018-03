Rihanna : Sur Apple Music, elle bat un nouveau record 

Rihanna continue sur sa lancée, décrochant un nouveau record. Cette fois, c'est sur Apple Music que l'interpète de Love On The Brain a fait impression. Il y a quelques jours, la plateforme a publié une playslit regroupant exclusivement des titres féminins. L'idée était de révéler les artistes féminines les plus streamées mais surtout, de mettre en avant celles qui s'investissent le plus dans l'industrie musicale. Or, Rihanna se retrouve en tête de ce fameux classement "Bold Women" publié par Apple.

"Je viens d'apprendre que suis la première femme a avoir cumulé 2 milliards d'écoutes dans le monde sur Apple Music ! C'est génial !" , a t-elle publié sur Instragram. En deuxième position, on retrouve notamment Taylor Swift et juste derrière, Beyoncé. Pour Rihanna, c'est une jolie performance. Rapelons que l'an passé, elle était la deuxième artiste la plus streamée chez Spotify - concurrent de Apple Music.

Alors, who run the world ?